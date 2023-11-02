«Известия»: В России призвали запретить продажу мороженого с алкоголем детям
Министерство экономического развития и внешних связей Амурской области призвало ограничить продажи мороженого, содержащего алкоголь, запретив реализацию такой продукции несовершеннолетним. Ведомство направило соответствующую инициативу в Минфин РФ, пишут Известия.
В региональном ведомстве обратили внимание, что крепость алкогольного мороженого составляет от 1,5 до 6 процентов, однако на него не распространяются общероссийские запреты на торговлю алкоголем. Как отметили в приамурском министерстве, в различных регионах лакомство продают в точках на улицах, его «без проблем» могут приобрести подростки. Амурская область попросила ограничить продажи такой продукции, установив запрет на ее реализацию детям. Предполагается, что такое мороженое будет доступно только в заведениях с залом обслуживания для посетителей.
Вопрос рассмотрел Росалкогольтабакконтроль. В ведомстве указали, что речь идет о мороженом, в которое добавлена алкогольная продукция, и для этого лакомства должны действовать классические ограничения для крепких напитков.
Ранее в России предложили запретить продажу спиртного на фуд-кортах торговых центров, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru