Пригожин поддержал идею запрета для артистов выходить на сцену пьяными

«Любое выступление артиста — это встреча со зрителями. Как минимум важно, чтобы артист проявлял уважение к зрителю. Если артист не в состоянии провести концерт и находится под какими-то допингами, он не может совершать какие-то действия. Свобода — это не вседозволенность», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru»

По его словам, профессиональные артисты несмотря на плохое самочувствие и личные проблемы могут выходить на сцену и вести себя достойно.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил тестировать артистов на алкоголь и наркотики перед выходом на сцен и ужесточить ответственность за появление публичных лиц в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, передает «Радиоточка НСН».

