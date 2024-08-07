Пригожин поддержал идею запрета для артистов выходить на сцену пьяными
Артистов, которые позволяют себе выступать в нетрезвом виде, стоит лишать профессии, заявил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
«Любое выступление артиста — это встреча со зрителями. Как минимум важно, чтобы артист проявлял уважение к зрителю. Если артист не в состоянии провести концерт и находится под какими-то допингами, он не может совершать какие-то действия. Свобода — это не вседозволенность», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru»
По его словам, профессиональные артисты несмотря на плохое самочувствие и личные проблемы могут выходить на сцену и вести себя достойно.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил тестировать артистов на алкоголь и наркотики перед выходом на сцен и ужесточить ответственность за появление публичных лиц в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, передает «Радиоточка НСН».
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