Депутат Хамзаев предложил добавить в свидетельство о рождении фотографию ребенка

Депутат Госдумы Султан Хамзаев направил обращение вице-премьеру России Татьяне Голиковой с предложением добавить в свидетельство о рождении фотографию ребенка на разных этапах взросления: в возрасте трех, семи и десяти лет, сообщило РИА Новости.

Хамзаев отметил, что отсутствие фотографии в нынешнем свидетельстве о рождении дает злоумышленникам возможность подменить ребенка. Таким образом, контролеры в поездах и на стойках регистрации в аэропортах не могут сверить документ с фактически стоящим перед ними ребенком.