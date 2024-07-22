Депутат Хамзаев предложил добавить в свидетельство о рождении фотографию ребенка

Депутат Госдумы Султан Хамзаев направил обращение вице-премьеру России Татьяне Голиковой с предложением добавить в свидетельство о рождении фотографию ребенка на разных этапах взросления: в возрасте трех, семи и десяти лет, сообщило РИА Новости.

Хамзаев отметил, что отсутствие фотографии в нынешнем свидетельстве о рождении дает злоумышленникам возможность подменить ребенка. Таким образом, контролеры в поездах и на стойках регистрации в аэропортах не могут сверить документ с фактически стоящим перед ними ребенком.

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Депутат также предложил прикладывать фотографию в виде специального QR-кода, а выгрузку осуществлять через портал Госуслуги. Хамзаев подчеркнул, что в условиях активной цифровизации и общественного запроса на безопасность текущее свидетельство о рождении не соответствует современным требованиям. По его мнению, документу также следует вернуть прошлое название «метрическое свидетельство» и реализовать этот проект в рамках Года семьи.

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ФОТО: РИА Новости
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