Депутат Гусев предложил ввести единый стандарт детских новогодних подарков

Соответствующее предложение парламентарий Дмитрий Гусев направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой, а также министру труда и соцразвития Антону Котякову.

Депутат указал, что в настоящее время сладкие подарки собираются произвольно и, как правило, оплачиваются родителями. Однако часто эти наборы сладостей оказываются бесполезными ввиду индивидуальных особенностей здоровья детей.

«У кого-то непереносимость лактозы, глютена, у некоторых детей диабет. Из-за этого подарки... просто нельзя съесть. Это не справедливо по отношению к детям. Необходимо ввести единый стандарт детского новогоднего подарка», - указал Гусев.

Ранее ВЦИОМ провёл опрос и выяснил, что в 2023 году россияне планируют потратить на новогодние подарки в среднем 21,8 тысячи рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

