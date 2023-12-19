Депутат Гусев предложил ввести единый стандарт детских новогодних подарков
Депутаты Госдуме предложили ввести в России единый стандарт детских новогодних подарков «без риска аллергических реакций», а также оплачивать их из бюджета, сообщает «Подъём».
Соответствующее предложение парламентарий Дмитрий Гусев направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой, а также министру труда и соцразвития Антону Котякову.
Депутат указал, что в настоящее время сладкие подарки собираются произвольно и, как правило, оплачиваются родителями. Однако часто эти наборы сладостей оказываются бесполезными ввиду индивидуальных особенностей здоровья детей.
«У кого-то непереносимость лактозы, глютена, у некоторых детей диабет. Из-за этого подарки... просто нельзя съесть. Это не справедливо по отношению к детям. Необходимо ввести единый стандарт детского новогоднего подарка», - указал Гусев.
Ранее ВЦИОМ провёл опрос и выяснил, что в 2023 году россияне планируют потратить на новогодние подарки в среднем 21,8 тысячи рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru