Путин назвал детей и внуков самым большим подарком
14 декабря 202316:07
Президент России Владимир Путин назвал детей и внуков главным подарком от Деда Мороза. Об этом он заявил во время ежегодной пресс-конференции.
«Больше всего нас радует не те подарки ,которые дарят нам, а те ,которые дарим мы. Особенно это верно для мужской части аудитории страны», - сказал Путин.
Российский лидер 14 декабря подводит итоги года в формате пресс-конференции, которая объединена с прямой линией. Трансляцию ведет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru