Путин назвал детей и внуков самым большим подарком

Президент России Владимир Путин назвал детей и внуков главным подарком от Деда Мороза. Об этом он заявил во время ежегодной пресс-конференции.

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«Больше всего нас радует не те подарки ,которые дарят нам, а те ,которые дарим мы. Особенно это верно для мужской части аудитории страны», - сказал Путин.

Российский лидер 14 декабря подводит итоги года в формате пресс-конференции, которая объединена с прямой линией. Трансляцию ведет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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