Глава Ассоциации российских флористов объяснила, как выбрать букет к 1 сентября
Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова заявила, что букет к 1 сентября должен быть ярким, весёлым и жизнерадостным, сообщает RT.
По её словам, при этом букет для первоклассника должны быть небольшими, чтобы не загораживать ребёнка, а также лёгким, чтобы его было удобно его держать. А собирать его лучше из астр и хризантем.
«Школьники обычно не следят, как несут букет... лепестки и цветы должны быть более устойчивые, их будут носить в руках, без воды. Обычно это астры и хризантемы, они устойчивые, долгое время могут находиться без воды», — подчеркнула Сафронова.
Она добавила, что основными осенними цветами являются красный, оранжевый и жёлтый, и составить букет в этой гамме будет достаточно легко.
Ранее Сафронова заявила, что для того, чтобы продлить жизнь цветам, нужно делать косой срез под углом 45 градусов, а также не ставить букет на подоконник, вблизи отопительных приборов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru