Депутат Гусев попросил Роспотребнадзор усилить контроль за Coca-Cola
Депутат Госдумы Дмитри Гусев заявил, что призвал Роспотребнадзор проверить импортный напиток Coca-Cola на содержание токсичных веществ. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
Он отметил, что это связано с недавними новостями о том, что Coca-Cola отзывает партии напитков в Европе из-за повышенного количества токсичных хлоратов.
Гусев отметил, что маркетплейсам было предложено временно убрать напиток из продажи, а таможне - приостановить ввоз товара до окончания всех проверок.
По его словам, токсичная партия могла попасть в РФ по параллельному импорту.
Ранее подпольное производство газировки было пресечено полицией в подмосковных Химках, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru