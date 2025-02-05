Депутат Гусев попросил Роспотребнадзор усилить контроль за Coca-Cola

Депутат Госдумы Дмитри Гусев заявил, что призвал Роспотребнадзор проверить импортный напиток Coca-Cola на содержание токсичных веществ. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

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Он отметил, что это связано с недавними новостями о том, что Coca-Cola отзывает партии напитков в Европе из-за повышенного количества токсичных хлоратов.

Гусев отметил, что маркетплейсам было предложено временно убрать напиток из продажи, а таможне - приостановить ввоз товара до окончания всех проверок.

По его словам, токсичная партия могла попасть в РФ по параллельному импорту.

Ранее подпольное производство газировки было пресечено полицией в подмосковных Химках, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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