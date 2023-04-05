«В Магадан не отправлять!»: В России призвали не спешить объявлять «врагов народа»
Необходимо соизмерять опасность деяния и наказание за него, особенно в условиях спецоперации, сказала НСН правозащитник Ирина Киркора.
Предлагая драконовские меры, необходимо помнить о существовании Кодекса об административных правонарушениях и Уголовного кодекса, тяжесть наказания не должна превышать опасность деяния. Об этом НСН заявила зампредседателя Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора.
Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев призвал после убийства военкора Владлена Татарского (Максима Фомина) выявить и официально объявить «врагами народа» тех, кто в России работает против интересов своей страны. Об этом сообщил портал URA.Ru. По мнению парламентария, таких граждан не более 1%. После этого, уверен Гурулев, необходимо браться за тех, кто занял выжидательную позицию, и за чиновников-саботажников. Киркора отметила, что необходимо соизмерять уровень общественной опасности деяния и наказания за него.
«Призываю перечитать Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс России. Нельзя отправлять людей в Магадан за административные правонарушения», — сказала Киркора.
Вместе с тем собеседница НСН подчеркнула особую роль правоохранителей в нынешних условиях.
«Безусловно, сегодня необходимо быть вдвойне бдительными. Одна из постоянных задач правоохранительных органов — выявление и предупреждение преступлений, тем более терактов и тем более тогда, когда российские солдаты борются за мирную жизнь. Сейчас на силовиках лежит двойная нагрузка по обеспечению общественного порядка», — подытожила она.
В свою очередь член конституционного комитета Совфеда Людмила Нарусова назвала меры, предлагаемые депутатом Гурулевым, антиконституционными.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что несистемная оппозиция, активно поддерживаемая странами Запада, превратилась в заурядных террористов и убийц, которые наслаждаются видом крови россиян. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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