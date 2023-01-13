Депутат Госдумы Журавлев предложил «ликвидировать» главу МИД ФРГ Бербок

Депутат Госдумы Алексей Журавлев, известный своими неоднозначными и скандальными высказываниями, предложил ликвидировать министра иностранных дел Германии Анналене Бербок. Такую инициативу он озвучил в эфире телеканала «Россия 1» во время ток-шоу.

«Я вот не понимаю: там эта, то ли Анна, то ли Лена, эта Бербок, ходит там по Харькову. Мы чё, не знаем, где она ходит? У нас чё, нет высокоточного оружия?! Она чё там делает?!», — заявил буквально народный избранник.

Таким образом Журавлёв откликнулся на необъявленный заранее визит главы МИД ФРГ в Киев, который она посетила во вторник, 10 января. Очередное скандальное высказывание российского депутата уже мелькает в заголовках немецкой прессы.

Ранее в августе Журавлёв уже грозился убить немецкого журналиста. В сентябре 2020 года депутат скандально прославился заявлением в той же программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» о якобы существующим в Дании публичном доме для зоофилов. Он также утверждал, что там, например, можно изнасиловать черепаху.

Как сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», в июне минувшего года Алексей Журавлёв попал в ДТП, управляя мотоциклом, и получил перелом ключицы.

