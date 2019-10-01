Депутат Госдумы рассказал о качестве красной икры за 150 рублей

1 октября 201913:23

Константин Слыщенко напомнил об изъятых 220 тоннах контрафактной продукции в Московской области.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Путина-2019: Ждет ли Россию кризис рыбной отрасли?»

Депутат Государственной Думы Константин Слыщенко во время пресс-конференции НСН рассказал о масштабах контрафактной красной икры низкого качества.

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«Рынок красной икры – огромный рынок. Приближаются новогодние праздники, начиная с декабря в Москве и крупных городах России начинается торговля красной икрой за 150 рублей. Конечно, цена привлекательная, но качества никуда не годится. В конце 2018 года во время массовых рейдов только в Москве и Московской области было изъято более 220 тонн поддельной красной икры. Проблема есть, ее надо решать», - отметил он.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:Пресс-конференция НСН