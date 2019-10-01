Депутат Госдумы рассказал о качестве красной икры за 150 рублей

«Рынок красной икры – огромный рынок. Приближаются новогодние праздники, начиная с декабря в Москве и крупных городах России начинается торговля красной икрой за 150 рублей. Конечно, цена привлекательная, но качества никуда не годится. В конце 2018 года во время массовых рейдов только в Москве и Московской области было изъято более 220 тонн поддельной красной икры. Проблема есть, ее надо решать», - отметил он.

