Депутат Госдумы предупредил россиян о риске получить штраф в собственной квартире

«Первое — шум. Время, в которое запрещается шуметь, и штраф обычно устанавливаются региональным законодательством. Чаще всего это время с 22:00 до 7:00 и "тихий час" в обед. В Москве, например, штраф за нарушение до 2 тысяч рублей», — отметил Чаплин.

Также штраф можно получить за незаконную перепланировку: за желание «объединить балкон с кухней или спальню с кухней» грозит взыскание до 2,5 тысячи рублей. Кроме того, собственникам разрешается использовать квартиры только для проживания. Обустроившим в помещении магазин или хостел грозит до 1,5 тысячи рублей штрафа и запрет на ведение подобной деятельности.

Россиян могут оштрафовать и за курение на балконе.

«Если табачный дым или окурки попадают на имущество вашего соседа, то вас могут обязать заплатить штраф до 1,5 тысячи рублей. А если курить на детской площадке или в подъезде, то штраф может быть до трех тысяч рублей», — отметил Чаплин.

Кроме того, штраф придется заплатить нечистоплотным жильцам, которые выбрасывают мусор в подъезд, разводят грязь и провоцируют распространение тараканов. В этом случае размер взыскания составит до трех тысяч рублей.

Чаплин призвал граждан проявлять осторожность и соблюдать правила.

Ранее адвокат Елена Кудерко напомнила дачникам о самых распространенных штрафах ГИБДД: чаще всего это санкции за отсутствие полиса ОСАГО, неправильную перевозку пассажиров и крупногабаритных грузов, использование клаксона без необходимости, пишет Ura.ru.

