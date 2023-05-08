Депутат Госдумы предупредил россиян о риске получить штраф в собственной квартире
Депутат Госдумы Никита Чаплин предупредил россиян о штрафах, которые можно получить за действия в квартире. Об этом парламентарий рассказал в беседе с РИА Новости.
«Первое — шум. Время, в которое запрещается шуметь, и штраф обычно устанавливаются региональным законодательством. Чаще всего это время с 22:00 до 7:00 и "тихий час" в обед. В Москве, например, штраф за нарушение до 2 тысяч рублей», — отметил Чаплин.
Также штраф можно получить за незаконную перепланировку: за желание «объединить балкон с кухней или спальню с кухней» грозит взыскание до 2,5 тысячи рублей. Кроме того, собственникам разрешается использовать квартиры только для проживания. Обустроившим в помещении магазин или хостел грозит до 1,5 тысячи рублей штрафа и запрет на ведение подобной деятельности.
Россиян могут оштрафовать и за курение на балконе.
«Если табачный дым или окурки попадают на имущество вашего соседа, то вас могут обязать заплатить штраф до 1,5 тысячи рублей. А если курить на детской площадке или в подъезде, то штраф может быть до трех тысяч рублей», — отметил Чаплин.
Кроме того, штраф придется заплатить нечистоплотным жильцам, которые выбрасывают мусор в подъезд, разводят грязь и провоцируют распространение тараканов. В этом случае размер взыскания составит до трех тысяч рублей.
Чаплин призвал граждан проявлять осторожность и соблюдать правила.
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