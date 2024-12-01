Депутат Госдумы предложила снизить количество уроков в школе
Заместитель председателя Государственной думы по просвещению депутат Лантратова сочла чрезмерно высокой нагрузку на российских школьников. Для ее сокращения депутат предлагает уменьшить количество ежедневных уроков в учебных учреждениях, сообщает Lenta.ru.
Лантратова пояснила, что принятая сейчас обучающая программа нацелена в первую очередь на достижение определенного уровня успеха учеников. По мнению депутата, психофизиологическое состояние школьников в программе не учтено.
Парламентарий полагает, что в результате переутомления школьники могут испытывать стресс и другие проблемы со здоровьем. Выход из ситуации Лантратова видит в переформатировании образовательного процесса — в том числе и в сокращении уроков в день.
Ранее исследование показало, что почти все российские школьники, около 85% учащихся, занимаются учебой и после окончания уроков, как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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