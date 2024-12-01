Депутат Госдумы предложила снизить количество уроков в школе

Парламентарий полагает, что в результате переутомления школьники могут испытывать стресс и другие проблемы со здоровьем. Выход из ситуации Лантратова видит в переформатировании образовательного процесса — в том числе и в сокращении уроков в день.



Ранее исследование показало, что почти все российские школьники, около 85% учащихся, занимаются учебой и после окончания уроков, как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

