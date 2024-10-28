Собянин: Московские школьники победили в конкурсе «Большая перемена»
Победителями и призерами во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» стали 132 столичных школьника. Об итогах состязаний рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Ребята соревновались в категории «8–10-е классы». Поздравляю с блестящим результатом», — сказал он.
«Большая перемена» является одним из самых масштабных детских конкурсов России. Его участники разрабатывают и придумывают социально значимые проекты, в том числе на основе кейсов партнеров — «ВКонтакте», Сбера, Росатома и других.
В этом году испытания проходили по 12 направлениям на тему «Семья и семейные ценности». Финал проходил в международном детском центре «Артек». Эксперты оценивали креативное мышление участников, их организаторские способности, а также умение находить нестандартные решения и работать в команде.
Победителям вручили денежный приз, который можно потратить на организацию стартапов или образование. Наградили и подготовивших ребят педагогов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru