Собянин: Московские школьники победили в конкурсе «Большая перемена»

Победителями и призерами во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» стали 132 столичных школьника. Об итогах состязаний рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Ребята соревновались в категории «8–10-е классы». Поздравляю с блестящим результатом», — сказал он.

Собянин: Москва стала лучшим мегаполисом мира

«Большая перемена» является одним из самых масштабных детских конкурсов России. Его участники разрабатывают и придумывают социально значимые проекты, в том числе на основе кейсов партнеров — «ВКонтакте», Сбера, Росатома и других.

В этом году испытания проходили по 12 направлениям на тему «Семья и семейные ценности». Финал проходил в международном детском центре «Артек». Эксперты оценивали креативное мышление участников, их организаторские способности, а также умение находить нестандартные решения и работать в команде.

Победителям вручили денежный приз, который можно потратить на организацию стартапов или образование. Наградили и подготовивших ребят педагогов.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Максим Блинов
ТЕГИ:МоскваСергей Собянин

Горячие новости

Все новости

партнеры