Собянин: Московские школьники победили в конкурсе «Большая перемена»

«Большая перемена» является одним из самых масштабных детских конкурсов России. Его участники разрабатывают и придумывают социально значимые проекты, в том числе на основе кейсов партнеров — «ВКонтакте», Сбера, Росатома и других.

В этом году испытания проходили по 12 направлениям на тему «Семья и семейные ценности». Финал проходил в международном детском центре «Артек». Эксперты оценивали креативное мышление участников, их организаторские способности, а также умение находить нестандартные решения и работать в команде.

Победителям вручили денежный приз, который можно потратить на организацию стартапов или образование. Наградили и подготовивших ребят педагогов.

