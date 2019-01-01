Депутат Госдумы предложил включить магистратуру и аспирантуру в рабочий стаж
Магистратуру и аспирантуру могут включить в рабочий стаж выпускников вузов. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Борис Чернышов от фракции ЛДПР, сообщает АГН «Москва».
Депутат пояснил, что обучение в магистратуре и аспирантуре – это «большая научная работа» и выпускники вузов таким образом «выбирают научные знания вместо «короткого» рубля».
Чернышов рассказал, что надеется на решение этого вопроса в короткие сроки.
Ранее ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий признался, что в аспирантуру поступает мало студентов из-за того, что она не включена в рабочий стаж.
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