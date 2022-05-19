Депутат Госдумы предложил увеличить отпуск для отдыхающих внутри страны

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил увеличить оплачиваемый отпуск для тех россиян, которые выбирают отдых на территории страны. Об этом парламентарий заявил в беседе с РИА Новости.

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«Идея заключается в следующем: нужно поддерживать внутренний туризм. По закону у нас есть официально 28 дней для отдыха. Мы предлагаем добавить неделю к этому количеству для тех, кто отдыхает в РФ», — отметил Хамзаев.

По мнению депутата, эта мера поддержит российскую туристическую отрасль и самих граждан. Предполагается, что дополнительную неделю отпуска смогут получить те, кто проведет не менее 14 дней на российском курорте, отмечает телеканал «360».

Хамзаев считает, что его инициатива позволит России конкурировать с популярными у жителей страны Турцией, ОАЭ, Таиландом, Египтом, так как в РФ «климатические и природные достояния куда более лучше». Депутат планирует направить свое предложение в Ростуризм, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Мальгавко
ТЕГИ:Внутренний ТуризмГосдума
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