Депутат Госдумы предложил снизить процентную ставку по микрозаймам

Сухарев предложил снизить максимальную ежедневную процентную ставку с 1% до 0,5%. Он добавил, что при данных обстоятельствах потребители будут обращаться за микрозаймами на более выгодных условиях, пишет Газета.ру.

Весной 2021 года количество микрозаймов, просроченных более чем на 90 дней, достигло рекордного показателя в 5,4 млн, а в марте 2021 года граждане России оформили рекордные 2,35 млн микрозаймов.

