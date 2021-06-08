Депутат Госдумы предложил снизить процентную ставку по микрозаймам
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил понизить максимальную ежедневную процентную ставку по микрозаймам, сообщает RT со ссылкой на письмо Сухарева главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.
Сейчас допустимый ежедневный процент по микрозаймам составляет 1%. Сухарев посчитал, что при таких условиях у заемщиков возникают избыточные обязательства, а сама ситуация значительно обременяет испытывающих финансовые трудности россиян.
Сухарев предложил снизить максимальную ежедневную процентную ставку с 1% до 0,5%. Он добавил, что при данных обстоятельствах потребители будут обращаться за микрозаймами на более выгодных условиях, пишет Газета.ру.
Весной 2021 года количество микрозаймов, просроченных более чем на 90 дней, достигло рекордного показателя в 5,4 млн, а в марте 2021 года граждане России оформили рекордные 2,35 млн микрозаймов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+9 429 / сут.
Умерли
124 тыс.+330 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+6 756 / сут.
- Депутат Госдумы предложил снизить процентную ставку по микрозаймам
- На Камчатке ввели режим угрозы ЧС из-за паводков
- В Индии львица с коронавирусом умерла в зоопарке
- Вирусолог рассказал об увеличении T-клеточного иммунитета у россиян
- Ингушетия возглавила рейтинг регионов РФ по уровню безработицы
- Путин наградил ведущего «Что? Где? Когда?» Крюка и знатока Козлова
- Профсоюзы просят Путина разобраться с индексацией пенсий работающим пенсионерам
- Москвичам рассказали о грозе в столице 8 июня
- Байден пригласил Зеленского в Вашингтон
- Канада назвала необоснованными санкции России против девяти граждан страны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru