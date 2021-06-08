Депутат Госдумы предложил снизить процентную ставку по микрозаймам

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил понизить максимальную ежедневную процентную ставку по микрозаймам, сообщает RT со ссылкой на письмо Сухарева главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.

Сейчас допустимый ежедневный процент по микрозаймам составляет 1%. Сухарев посчитал, что при таких условиях у заемщиков возникают избыточные обязательства, а сама ситуация значительно обременяет испытывающих финансовые трудности россиян.

«Мы идем к крепостному праву». Зачем россиянам микрозаймы

Сухарев предложил снизить максимальную ежедневную процентную ставку с 1% до 0,5%. Он добавил, что при данных обстоятельствах потребители будут обращаться за микрозаймами на более выгодных условиях, пишет Газета.ру.

Весной 2021 года количество микрозаймов, просроченных более чем на 90 дней, достигло рекордного показателя в 5,4 млн, а в марте 2021 года граждане России оформили рекордные 2,35 млн микрозаймов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:ГосдумаРоссияКредитыДеньги
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры