Центр «Насилию.нет» включен в список иноагентов
Минюст России внес центр по работе с проблемой насилия «Насилию.нет» в реестр НКО-иноагентов, говорится на сайте министерства.
«Скажу так: 95% нам прилетело за законопроект против насилия, а 5% — за пропаганду ЛГБТ»,— прокомментировала эту новость глава центра Анна Ривина в соцсетях.
Центр "Насилию.нет" занимается проблемой домашнего насилия в России. В этом центре помогают людям, ставшим жертвами насилия, и работают с агрессорами, решившими измениться.
Госдума на прошлой неделе приняла закон о признании физических лиц иноагентами за политическую деятельность. Физлица обязаны не реже одного раза в полгода предоставлять отчёт о своей деятельности, а также ставить на материалах соответствующую маркировку о своей связи с иностранными государствами.
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