Центр «Насилию.нет» включен в список иноагентов

Центр "Насилию.нет" занимается проблемой домашнего насилия в России. В этом центре помогают людям, ставшим жертвами насилия, и работают с агрессорами, решившими измениться.

Госдума на прошлой неделе приняла закон о признании физических лиц иноагентами за политическую деятельность. Физлица обязаны не реже одного раза в полгода предоставлять отчёт о своей деятельности, а также ставить на материалах соответствующую маркировку о своей связи с иностранными государствами.

