Депутат Госдумы обвинил курьеров с высшим образованием в «непатриотичности»
Депутат Госдумы Сергей Морозов на форуме в Екатеринбурге назвал непатриотичными молодых людей, которые по окончании вуза работают доставщиками еды, передает местный портал E1.
Морозов заявил, что в России нужен закон, согласно которому выпускники российских вузов будут распределяться по критически важным отраслям экономики.
По его словам, речь идет об учащихся на бюджетной основе. Депутат пообещал внести соответствующий законопроект.
Ранее стало известно, что глава Саратовской области Роман Бусаргин с 1 января 2025 года вводит новые ограничения на привлечение трудовых мигрантов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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