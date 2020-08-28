Депутату Госдумы Белоусову утвердили обвинение в многомиллиардной взятке
Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу о коррупции, возбуждённому в отношении депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова и бывшего главного бухгалтера «Первого хлебокомбината» Челябинска Маргариты Бутаковой.
Как полагает следствие, Белоусов и Бутакова вместе с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами в 2010-2014 годах получили взятку от дорожно-строительного холдинга за покровительство. Сумма взятки оценивается более чем в три миллиарда рублей.
Белоусов отверг обвинения, заявив, что «не брал таких денег».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru