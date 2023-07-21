Депутат Госдумы Гурулев допустил проведение частичной мобилизации в России

При этом он отметил, что российская промышленность на сегодняшний день обеспечивает потребности группировки на СВО.

Депутат добавил, что на сегодняшний день главной задачей является это набор контрактников на военную службу. По состоянию на сегодняшний день набрано около 150 тысяч человек, уточнил Гурулев.

Ранее днем глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в России не будут продлевать срок службы в армии до 2 лет. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

