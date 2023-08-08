Frank RG: Банки выдали россиянам в июле рекордные 1,53 трлн рублей кредитов
В июле текущего года банки выдали россиянам кредитов на сумму 1,53 трлн рублей, это стало месячным рекордом за все время ведения соответствующей статистики. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные аналитической компании Frank RG.
Отмечается, что предыдущий максимум был установлен в июне. Тогда россиянам выдали кредиты на сумму 1,47 трлн рублей. Согласно данным, сумма потребительских кредитов почти не изменилась и составила 665,4 трлн против 663,9 трлн руб в июне. При этом в годовом выражении рост суммы кредитов составил 54%.
Ранее генеральный директор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов рассказал в интервью НСН, что россияне стали реже возвращать кредиты. Кроме того, по его словам, количество неконтактных должников выросло с 80% до 95%, сообщает «Радиоточка НСН».
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