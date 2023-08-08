Frank RG: Банки выдали россиянам в июле рекордные 1,53 трлн рублей кредитов

Отмечается, что предыдущий максимум был установлен в июне. Тогда россиянам выдали кредиты на сумму 1,47 трлн рублей. Согласно данным, сумма потребительских кредитов почти не изменилась и составила 665,4 трлн против 663,9 трлн руб в июне. При этом в годовом выражении рост суммы кредитов составил 54%.

Ранее генеральный директор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов рассказал в интервью НСН, что россияне стали реже возвращать кредиты. Кроме того, по его словам, количество неконтактных должников выросло с 80% до 95%, сообщает «Радиоточка НСН».

