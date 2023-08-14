Депутат Госдумы Бессараб предложила увеличить размер единого пособия на детей

Как отметила Бессараб, почти 10 млн российских семей получают пособие на детей в возрасте до 17 лет, однако не все они выходят из черты бедности. Депутат считает необходимым предоставлять такую выплату не в виде прожиточного минимума или минимального размера оплаты труда, а «именно в размере, необходимом для достижения показателя выхода из бедности».

Бессараб намерена в осеннюю сессию Госдумы запросить данные от правительства по вопросу показателя эффективности поддержки и выяснить, сколько семей остается за чертой бедности и какие средства необходимы для их выхода.

«Это очень амбициозные планы с учетом дефицитного бюджета, поэтому, я думаю, вряд ли удастся их воплотить в осеннюю сессию. Но задуматься об этом уже стоит», — добавила парламентарий.

Ранее Бессараб предложила сократить рабочую неделю с 40 до 36 часов, напоминает RT.

