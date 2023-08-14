Депутат Госдумы Бессараб предложила увеличить размер единого пособия на детей
Сумму единого пособия на детей в России следует увеличить до размера, который позволит семье выйти из черты бедности, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Об этом парламентарий заявила в беседе с «Лентой.ру».
Как отметила Бессараб, почти 10 млн российских семей получают пособие на детей в возрасте до 17 лет, однако не все они выходят из черты бедности. Депутат считает необходимым предоставлять такую выплату не в виде прожиточного минимума или минимального размера оплаты труда, а «именно в размере, необходимом для достижения показателя выхода из бедности».
Бессараб намерена в осеннюю сессию Госдумы запросить данные от правительства по вопросу показателя эффективности поддержки и выяснить, сколько семей остается за чертой бедности и какие средства необходимы для их выхода.
«Это очень амбициозные планы с учетом дефицитного бюджета, поэтому, я думаю, вряд ли удастся их воплотить в осеннюю сессию. Но задуматься об этом уже стоит», — добавила парламентарий.
Ранее Бессараб предложила сократить рабочую неделю с 40 до 36 часов, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru