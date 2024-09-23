Apple обяжут устанавливать на устройства магазин приложений RuStore

Госдума может уже до конца года принять закон, который обяжут Apple устанавливать российский магазин приложений RuStore, сообщил зампред комитета ГД по информполитике Антон Горелкин в Telegram-канале.

Он отметил, что этот законопроект ждут и пользователи, и разработчики, поэтому депутаты готовятся принять его сразу в трех чтениях. Правительство законопроект уже оценило положительно.

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В июле правительство России утвердило перечень российских программ, которые с 2025 года будут обязательны для предустановки на смартфоны, планшеты, ПК, моноблоки и Smart TV.

В список обязательных для предустановки на смартфоны и планшеты в 2025 году включены 19 приложений. В него вошли такие программы, как поисковик, навигаторы, почтовый клиент, приложения для соцсетей, голосовой помощник, мессенджер, платежная система «Мир», портал «Госуслуги» и магазин приложений RuStore, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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