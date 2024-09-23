Apple обяжут устанавливать на устройства магазин приложений RuStore

Госдума может уже до конца года принять закон, который обяжут Apple устанавливать российский магазин приложений RuStore, сообщил зампред комитета ГД по информполитике Антон Горелкин в Telegram-канале.

Он отметил, что этот законопроект ждут и пользователи, и разработчики, поэтому депутаты готовятся принять его сразу в трех чтениях. Правительство законопроект уже оценило положительно.