Депутат Горелкин: Возможный аналог YouTube представят в России летом
Стопроцентных аналогов YouTube в настоящее время в России нет. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил депутат Госдумы Антон Горелкин.
Он также указал, что ещё один возможный российский аналог американской платформы будет представлен «в конце июня на комиссии РОЦИТ (Региональный общественный центр интернет технологий — прим. НСН)».
Кроме того, Горелкин подчеркнул, что российским властям следует продолжать оказывать давление на иностранных хостинг-провайдеров и их реселлеров.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что видеохостинг RuTube способен в перспективе конкурировать с YouTube, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Горелкин: Возможный аналог YouTube представят в России летом
- Путин запретил списывать пенсии детей-инвалидов при взыскании долгов с родителей
- ВЦИОМ: Большинство родителей в РФ заявили, что прививки защищают детей
- Извержение вулкана началось в Исландии
- Путин назвал главные приоритеты развития России
- Апелляционный суд признал законным приговор Игорю Стрелкову
- Автомобили Lada стали доступны на Ozon
- Пятая часть франшизы «Кунг-фу Панда» может выйти на экраны в 2027 году
- Обыгравший «Барселону» со счетом 8:2 Ханси Флик стал главным тренером каталонцев
- Продажи комиксов о Майоре Громе выросли в 3,5 раза после выхода фильма
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru