Депутат Горелкин: Возможный аналог YouTube представят в России летом

Стопроцентных аналогов YouTube в настоящее время в России нет. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил депутат Госдумы Антон Горелкин.

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Он также указал, что ещё один возможный российский аналог американской платформы будет представлен «в конце июня на комиссии РОЦИТ (Региональный общественный центр интернет технологий — прим. НСН)».

Кроме того, Горелкин подчеркнул, что российским властям следует продолжать оказывать давление на иностранных хостинг-провайдеров и их реселлеров.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что видеохостинг RuTube способен в перспективе конкурировать с YouTube, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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