Депутат Горелкин: Реестр майнеров в РФ будет вести налоговая

Реестр майнеров в России будет разрабатывать и вести Федеральная налоговая служба. Об этом в своём Telegram-канале заявил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

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По его словам, это правильно и логично, так как у налоговиков одно из самых высокотехнологичных ведомств.

«И опыта работы с криптовалютным рынком, а также c майнерами у ведомства намного больше, чем у Минцифры», - написал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что Россия уже является одним из мировых лидеров по майнингу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Козырев
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