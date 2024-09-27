Депутат Горелкин: Реестр майнеров в РФ будет вести налоговая

По его словам, это правильно и логично, так как у налоговиков одно из самых высокотехнологичных ведомств.

«И опыта работы с криптовалютным рынком, а также c майнерами у ведомства намного больше, чем у Минцифры», - написал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что Россия уже является одним из мировых лидеров по майнингу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

