Депутат Горелкин: Реестр майнеров в РФ будет вести налоговая
Реестр майнеров в России будет разрабатывать и вести Федеральная налоговая служба. Об этом в своём Telegram-канале заявил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
По его словам, это правильно и логично, так как у налоговиков одно из самых высокотехнологичных ведомств.
«И опыта работы с криптовалютным рынком, а также c майнерами у ведомства намного больше, чем у Минцифры», - написал он.
Ранее президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что Россия уже является одним из мировых лидеров по майнингу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru