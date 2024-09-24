В Дагестане нашли скрытые под землёй майнинг-фермы
24 сентября 202404:01
В Дагестане выявляют подземные майнинг-фермы, сообщает в Telegram правительства республики.
Одну из них нашли в Сергокалинском районе. Отмечается, что владельцы установки поместили оборудование под землёй.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия является одним из мировых лидеров по майнингу
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru