В Дагестане нашли скрытые под землёй майнинг-фермы

В Дагестане выявляют подземные майнинг-фермы, сообщает в Telegram правительства республики.

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Одну из них нашли в Сергокалинском районе. Отмечается, что владельцы установки поместили оборудование под землёй.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия является одним из мировых лидеров по майнингу

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Козырев
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