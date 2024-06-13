Депутат Горелкин: На портале «Госуслуги» появится раздел «Мои SIM-карты»
На рассмотрение в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий создание раздела «Мои SIM-карты» на портале «Госуслуги». Об этом в своём Telegram-канале заявил депутат Антон Горелкин.
По его словам, в этом разделе будет размещена вся информация о телефонных номерах и SIM-картах, которые были оформлены на паспортные данные гражданина. Также будет введена возможность прекращать обслуживание неиспользуемых номеров из личного кабинета.
«Рассчитываем, что Минцифры и операторы связи успеют реализовать необходимый для этого функционал», - написал Горелкин.
Кроме того, в законопроекте прописаны новые, более жёсткие правила оформления SIM-карт иностранцами. В частности, предусматривается заключение договора только лично в салонах связи и с использованием Единой биометрической системы, а также привязка к IMEI устройства, что не позволит переставить SIM-карту в другой гаджет.
Ранее в Роскомнадзоре предложили блокировать звонки из-за рубежа для борьбы с мошенниками, сообщает RT.
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