Депутат Горелкин: На портале «Госуслуги» появится раздел «Мои SIM-карты»

По его словам, в этом разделе будет размещена вся информация о телефонных номерах и SIM-картах, которые были оформлены на паспортные данные гражданина. Также будет введена возможность прекращать обслуживание неиспользуемых номеров из личного кабинета.

«Рассчитываем, что Минцифры и операторы связи успеют реализовать необходимый для этого функционал», - написал Горелкин.

Кроме того, в законопроекте прописаны новые, более жёсткие правила оформления SIM-карт иностранцами. В частности, предусматривается заключение договора только лично в салонах связи и с использованием Единой биометрической системы, а также привязка к IMEI устройства, что не позволит переставить SIM-карту в другой гаджет.

Ранее в Роскомнадзоре предложили блокировать звонки из-за рубежа для борьбы с мошенниками, сообщает RT.

