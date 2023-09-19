Захарова пообещала жесткий ответ Москвы на силовые посягательства ВСУ на Крым

Дипломат прокомментировала высказывания секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, пригрозившего «выкурить россиян» из Крыма с помощью оружия.

«Любые попытки силовых посягательств на полуостров получат немедленный и жесткий ответ, как это было и ранее», — подчеркнула Захарова.

Как отметила дипломат, вопрос Крыма был закрыт жителями региона, которые в 2014 году выбрали воссоединение с Россией, «потому что знали, что их ждет, что их будут "выкуривать" все эти годы».

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил о необходимости дать «жесточайший ответ» на любую агрессию Запада в отношении Крыма, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

