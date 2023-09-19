Захарова пообещала жесткий ответ Москвы на силовые посягательства ВСУ на Крым
Попытки силовых посягательств украинской армии на Крым получат незамедлительный и жесткий ответ со стороны России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат прокомментировала высказывания секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, пригрозившего «выкурить россиян» из Крыма с помощью оружия.
«Любые попытки силовых посягательств на полуостров получат немедленный и жесткий ответ, как это было и ранее», — подчеркнула Захарова.
Как отметила дипломат, вопрос Крыма был закрыт жителями региона, которые в 2014 году выбрали воссоединение с Россией, «потому что знали, что их ждет, что их будут "выкуривать" все эти годы».
Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил о необходимости дать «жесточайший ответ» на любую агрессию Запада в отношении Крыма, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru