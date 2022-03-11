Депутат ГД анонсировала доработку закона о фейках в части защиты борцов Росгвардии

По ее словам, новая редакция будет касаться и других государственных военных организаций. 

Депутат Госдумы Алла Салаева в пресс-центре НСН анонсировала доработку закона о фейках.

«Нужно отметить, что сегодня Комитет Госдумы по информационной политике намерен доработать закон в части об ответственности за фейки о специальной военной операции. Новая редакция будет касаться деятельности Росгвардии и других государственных военных организаций. Те, кто защищают нашу страну, сами должны быть защищены», - сказала она.

Информационная война, которая была объявлена России Западом, привела к необходимости спецоперации на Украине, заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в пресс-центре НСН ранее.

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ФОТО: РИА Новости//Александр Вильф
ТЕГИ:РосгвардияГосдума
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