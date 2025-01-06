Аферисты похитили детские выплаты в 59 регионах России

Уточняется, что правоохранители выявили в субъектах страны 708 фактов регистрации в отделах ЗАГС детей, якобы рожденных вне медучреждений, деньги обманным путём получила 631 женщина.

«Возбуждено 229 уголовных дел в 52 регионах, к уголовной ответственности привлечены 217 лиц», — заключили в ведомстве.

Ранее стало известно, что с 1 февраля 2025 года в России размер маткапитала на первого ребёнка вырастет до 676 398 рублей, а на второго и последующих детей – до 893 835 рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

