Аферисты похитили детские выплаты в 59 регионах России
Аферисты с помощью фальшивых свидетельств о рождении получили социальные пособия и (или) материнский капитал в 59 регионах России. Об этом со ссылкой на данные МВД пишут «Известия».
Уточняется, что правоохранители выявили в субъектах страны 708 фактов регистрации в отделах ЗАГС детей, якобы рожденных вне медучреждений, деньги обманным путём получила 631 женщина.
«Возбуждено 229 уголовных дел в 52 регионах, к уголовной ответственности привлечены 217 лиц», — заключили в ведомстве.
Ранее стало известно, что с 1 февраля 2025 года в России размер маткапитала на первого ребёнка вырастет до 676 398 рублей, а на второго и последующих детей – до 893 835 рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru