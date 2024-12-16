Депутат Драпеко посоветовала смотреть отечественные фильмы с детьми в Новый год

По ее словам, хорошим вариантом для семейного просмотра с подростком станут такие картины, как «Неуловимые мстители», «Звезда пленительного счастья» или «Гардемарины, вперед!». Зрителей младшего возраста заинтересует советский мультфильм «Золушка».

Как добавила Драпеко, вместе с тем не стоит вводить запрета на просмотр зарубежных мультфильмов.

«"Красавицу и чудовище" показать. Он, кстати, дублирован у нас на киностудии «Невафильм», и все уверяют, что сдублировано лучше, чем озвучено. Показывать про любовь, про дружбу, про приключения, про то, как себя вести в разных ситуациях», - пояснила она в беседе с «Газетой.Ru».

При этом важно не просто смотреть кино вместе, но и обсуждать проекты, донося смысл представленного.

Ранее в Общественной палате России представили черновой вариант списка фильмов, рекомендованных Минпросвещения к семейному просмотру. В перечень вошел 191 фильм, 181 из которых снят в СССР. Список разделен на три возрастные группы: 10–12, 13–15 и 16–17 лет, напоминает «Радиоточка НСН».

