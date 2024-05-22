Делягин: Скандал с Семигиным поможет комитету Госдумы стать более заметным

Депутат Госдумы Михаил Делягин считает, что скандал с депутатом Геннадием Семигиным поможет привлечь внимание к комитету ГД по делам национальностей. Его слова приводит «ФедералПресс».

Ранее глава фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов заявил, что снимает с поста главу комитета ГД по делам национальностей Семигина после его судебных тяжб с участником СВО Евгением Рассказовым.

Делягин отметил, что до конфликтной ситуации про комитет «никто не вспоминал», а этот скандал помог привлечь так необходимое ему внимание. Он подчеркнул, что считает такие перемены позитивными.