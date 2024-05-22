Делягин: Скандал с Семигиным поможет комитету Госдумы стать более заметным
Депутат Госдумы Михаил Делягин считает, что скандал с депутатом Геннадием Семигиным поможет привлечь внимание к комитету ГД по делам национальностей. Его слова приводит «ФедералПресс».
Ранее глава фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов заявил, что снимает с поста главу комитета ГД по делам национальностей Семигина после его судебных тяжб с участником СВО Евгением Рассказовым.
Делягин отметил, что до конфликтной ситуации про комитет «никто не вспоминал», а этот скандал помог привлечь так необходимое ему внимание. Он подчеркнул, что считает такие перемены позитивными.
По мнению Делягина, реакции Семигина в отношении военного Рассказова – «крайне неадекватны». Остальные депутаты такую позицию не разделяют и уважительно относятся ко всем участникам спецоперации.
Ранее военкор Рассказов раскритиковал публикацию с подписью депутата Семигина, в которой говорилось, что батальон «Ахмат» силой загонял российских военных на поле боя. Текст был опубликован на официальном сайте движения «Патриоты России». Впоследствии Семигин заявил, что сайт был взломан и потребовал через суд от Рассказова шесть миллионов рублей, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пранкеры Вован и Лексус вынудили сенатора США рассказать о планах на Украину
- Сериал «Золотое дно» с Алексеем Гуськовым и Юлией Снигирь продлят на второй сезон
- СМИ: Дон окрасился в фиолетовый цвет в Ростове-на-Дону
- Россия в апреле сократила выпуск стали на 5,7%
- Электричка загорелась в Подмосковье
- Первые обученные на Западе специалисты по обслуживанию F-16 прибыли на Украину
- ФАС возбудила дело в отношении МТС из-за повышения стоимости услуг
- Минсельхоз ограничил вылов лосося на Дальнем Востоке
- ВСУ атаковали дроном-камикадзе территорию транспортного цеха Запорожской АЭС
- Делягин: Скандал с Семигиным поможет комитету Госдумы стать более заметным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru