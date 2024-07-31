Кадыров выступил против ношения паранджи

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил против ношения паранджи, полностью закрывающей лицо, но также осудил тех, кто требует запрета хиджаба. Об этом он заявил на совещании в Грозном, видео с которого разместил в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, его не беспокоит форма одежды гостей, которые приезжают в республику. Однако он призвал жительниц Чечни носить платки, добавив, что те, кто требует запрета хиджаба, являются врагами ислама.

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Он подчеркнул, что не допустит требований о запрете хиджаба, который, в отличие от паранджи, не закрывает лицо, и назвал таких людей как своими личными врагами.

Глава Чечни также отметил, что президент России создал все необходимые условия для мирного и дружного сосуществования, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ХиджабЧечняКадыров

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