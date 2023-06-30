Депутат Даванков предложил разработать федеральный проект по борьбе с одиночеством
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил обращение вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, в котором предложил реализовать федеральный проект по борьбе с одиночеством, передает ТАСС.
Депутат отметил, что проект должен быть интегрирован в нацпроект «Демография», для начала необходимо составить рейтинг одиноких регионов. Даванков считает, что такой проект должен прийти на смену Tinder.
По его словам, в России около 60 миллионов человек чувствуют себя одинокими, об этом свидетельствуют данные соцопросов.
30 июня сервис для знакомств Tinder перестал работать в России. Приложение пропало из App Store и Google Play. Американская компания Match Group, владеющая онлайн-сервисами знакомств, в том числе Tinder, сообщила о своем решении уйти из России еще в мае.
Ранее стало известно, что VK создаст свой аналог уходящего из России сервиса знакомств Tinder. Отмечается, что в отличие от внутреннего сервиса «VK Знакомства», в новом не нужно будет идентифицироваться через аккаунт во «Вконтакте».
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать в России православное приложение для знакомств, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Украине назвали угрозой присутствие ЧВК «Вагнер» в Белоруссии
- Депутат Затулин усомнился в победе России в СВО без мобилизации
- Депутат Даванков предложил разработать федеральный проект по борьбе с одиночеством
- Телеграм: Мятеж провалился, Коран сожгли, а святыни вывозят
- Военный эксперт объяснил, почему Украина стала экономить западные танки
- Александр Петров сыграл в новом фильме Романа Полански
- Залужный: российские Су-35 легко поражают позиции ВСУ на земле
- Главком ВСУ Залужный признал потерю танков Leopard в ходе контрнаступления
- Китайцы начали продавать фигурку Рамзана Кадырова
- Житель Бразилии пытался провезти кокаин в Армению в толстой кишке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru