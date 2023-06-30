Депутат Даванков предложил разработать федеральный проект по борьбе с одиночеством

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил обращение вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, в котором предложил реализовать федеральный проект по борьбе с одиночеством, передает ТАСС.

Депутат отметил, что проект должен быть интегрирован в нацпроект «Демография», для начала необходимо составить рейтинг одиноких регионов. Даванков считает, что такой проект должен прийти на смену Tinder.

По его словам, в России около 60 миллионов человек чувствуют себя одинокими, об этом свидетельствуют данные соцопросов.