Депутат Даванков предложил разработать федеральный проект по борьбе с одиночеством

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил обращение вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, в котором предложил реализовать федеральный проект по борьбе с одиночеством, передает ТАСС.

Депутат отметил, что проект должен быть интегрирован в нацпроект «Демография», для начала необходимо составить рейтинг одиноких регионов. Даванков считает, что такой проект должен прийти на смену Tinder.

По его словам, в России около 60 миллионов человек чувствуют себя одинокими, об этом свидетельствуют данные соцопросов.

Гендиректор «Мамбы» предсказал расцвет конкурентов уходящего Tinder

30 июня сервис для знакомств Tinder перестал работать в России. Приложение пропало из App Store и Google Play. Американская компания Match Group, владеющая онлайн-сервисами знакомств, в том числе Tinder, сообщила о своем решении уйти из России еще в мае.

Ранее стало известно, что VK создаст свой аналог уходящего из России сервиса знакомств Tinder. Отмечается, что в отличие от внутреннего сервиса «VK Знакомства», в новом не нужно будет идентифицироваться через аккаунт во «Вконтакте».

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать в России православное приложение для знакомств, передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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