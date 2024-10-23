Депутат Чаплин заявил об увеличении вычета на второго ребенка в 2025 году
Размер налогового вычета за второго ребёнка в 2025 году вырастет до 2,8 тысячи рублей. Об этом NEWS.ru заявил депутат Госдумы Никита Чаплин.
По его словам, за третьего и каждого последующего ребёнка вычет составит шесть тысяч рублей, при этом за первого останется на прежнем уровне - 1,4 тысячи рублей.
Также он отметил, что вычет за ребёнка-инвалида вырастет на 12 тысяч рублей, а для опекунов - на шесть тысяч рублей. Общий лимит дохода для получения вычета увеличится до 450 тысяч рублей в год.
«С 2025 года больше не потребуется подавать заявление на вычет, если у работодателя будут все необходимые сведения», — заключил парламентарий.
Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести автоматический налоговый вычет за покупку принадлежностей для школы к 1 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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