Депутат Чаплин заявил об увеличении вычета на второго ребенка в 2025 году

По его словам, за третьего и каждого последующего ребёнка вычет составит шесть тысяч рублей, при этом за первого останется на прежнем уровне - 1,4 тысячи рублей.

Также он отметил, что вычет за ребёнка-инвалида вырастет на 12 тысяч рублей, а для опекунов - на шесть тысяч рублей. Общий лимит дохода для получения вычета увеличится до 450 тысяч рублей в год.

«С 2025 года больше не потребуется подавать заявление на вычет, если у работодателя будут все необходимые сведения», — заключил парламентарий.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести автоматический налоговый вычет за покупку принадлежностей для школы к 1 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

