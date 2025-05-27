Депутат Чаплин заявил, что защитить огород от слизней можно с помощью лука и чеснока
Летом ожидается нашествие слизней, которые могут уничтожить рассаду «в считанные часы», предупредил депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
По его словам, угроза от слизней - серьезный удар по урожаю и продовольственной безопасности. В беседе с «Газетой.Ru» депутат призвал принять меры для защиты дачных участков.
Чаплин отметил, что для защиты растений от слизней помогают такие народные методы, как ветки хвои, лук, табачная пыль и чеснок.
Ранее председатель общественной организации «Московский союз садоводов», главный редактор газеты «Ваши шесть соток» Андрей Туманов рассказал, что тля боится практически любых инсектицидов и даже воды, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru