Депутат Чаплин заявил, что защитить огород от слизней можно с помощью лука и чеснока

По его словам, угроза от слизней - серьезный удар по урожаю и продовольственной безопасности. В беседе с «Газетой.Ru» депутат призвал принять меры для защиты дачных участков.

Чаплин отметил, что для защиты растений от слизней помогают такие народные методы, как ветки хвои, лук, табачная пыль и чеснок.

Ранее председатель общественной организации «Московский союз садоводов», главный редактор газеты «Ваши шесть соток» Андрей Туманов рассказал, что тля боится практически любых инсектицидов и даже воды, напоминает RT.

