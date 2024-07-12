Депутат Чаплин разъяснил, как будут индексироваться выплаты работающим пенсионерам

Он отметил, что также останется в силе право граждан на перерасчет с 1 августа. По словам депутата, на сегодняшний день индексация пенсий осуществляется только для неработающих пенсионеров. При этом гражданам, продолжающим трудовую деятельность, производится перерасчет 1 августа, который учитывает пенсионные коэффициенты за прошлый год.

Вместе с тем уже с 2025 года работающие пенсионеры начнут получать выплаты с ежегодной индексацией.

Ранее, 11 июля, президент РФ Владимир Путин заявил, что индексация пенсий работающим пенсионерам является справедливым и давно назревшим решением, о котором давно говорили люди, передает «Радиоточка НСН».

