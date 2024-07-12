Депутат Чаплин разъяснил, как будут индексироваться выплаты работающим пенсионерам

Россияне, которые продолжают работать после выхода на пенсию, будут получать выплаты с учетом годовой индексации. Об этом сообщил депутат Государственной Думы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в разговоре с NEWS.ru.

Путин подписал закон об индексации с 2025 года пенсий работающим пенсионерам

Он отметил, что также останется в силе право граждан на перерасчет с 1 августа. По словам депутата, на сегодняшний день индексация пенсий осуществляется только для неработающих пенсионеров. При этом гражданам, продолжающим трудовую деятельность, производится перерасчет 1 августа, который учитывает пенсионные коэффициенты за прошлый год.

Вместе с тем уже с 2025 года работающие пенсионеры начнут получать выплаты с ежегодной индексацией.

Ранее, 11 июля, президент РФ Владимир Путин заявил, что индексация пенсий работающим пенсионерам является справедливым и давно назревшим решением, о котором давно говорили люди, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Батурин
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