Депутат Чаплин анонсировал увеличение детских пособий для малообеспеченных семей

Детские пособия для малообеспеченных семей вырастут в 2025 году. Об этом сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с NEWS.ru.

«На несовершеннолетнего иждивенца до 17 лет планируется выплачивать от 8,6 тысячи рублей в месяц, ожидаемая выплата будущим мамам составит от 9,66 тысячи рублей... На ребенка до трех лет будет выделяться 17 201 рубль», — рассказал парламентарий.

Чаплин также отметил, что в следующем году материнский капитал на первого ребенка составит 676 тысяч рублей, на второго — 894 тысячи.

Кроме того, депутат рассказал о грядущем увеличении в РФ части пособий, которые будут проиндексированы на 7,3% либо вырастут за счет роста прожиточного минимума в регионах. В частности, с начала следующего года максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 года составит 68 тысяч рублей.

«В результате повышения минимального размера оплаты труда минимальное пособие по беременности и родам достигнет 103 285 рублей за 140 дней», — добавил Чаплин.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что пособие по безработице в 2025 году планируют проиндексировать на 7,3%.

