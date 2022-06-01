Депутат Буцкая: Защитников абортов надо не наказывать, а переубеждать

Защитников абортов не нужно наказывать, с ними нужно вести диалог, приводить аргументы, заявила первый заместитель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН.

«Надо с ними разговаривать, рассказывать, что такое криминальные аборты. Человек в тот момент считает, что спасает жизнь, а на самом деле подвергает опасности две жизни. Надо это очень четко понимать», - отметила она.

Со своей стороны гинеколог-репродуктолог Мария Милютина подчеркнула, что аборт является вынужденной мерой, но у людей должен быть выбор.

«Мне кажется, что нужно мягче относиться к другу, выслушивать разные точки зрения, определять государственную политику на основании всего комплекса информации, статистики. Все имеют право на разные точки зрения. В этой теме нельзя сказать, что кто-то абсолютно прав, у людей должен быть выбор. В то же время нужно понимать, что никто никогда не скажет, что аборт – это что-то хорошее. Мы не можем это сказать, это вынужденная мера», - добавила врач.

Количество абортов в России за последние два десятилетия снизилось почти в четыре раза, заявила Милютина ранее в пресс-центре НСН.

