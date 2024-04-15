Депутат Буцкая призвала ввести в ОМС программу восстановления после родов

По мнению депутата, система послеродовой поддержки молодых мам необходима. Буцкая указала, что в школах подготовки к родам никто не готовит женщин к послеродовому периоду.

«Там же не только забота о ребенке и работа над грудным вскармливанием, но и бессонные ночи, перестройка гормонального фона, послеродовая депрессия», — написала депутат.

Ранее Татьяна Буцкая сообщала, что в Госдуме обсудят разработку программы поддержки грудного вскармливания, в частности, в России могут ввести штрафы для организаций, которые выгоняют кормящих мам, пишут Известия.

