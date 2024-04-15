Депутат Буцкая призвала ввести в ОМС программу восстановления после родов
Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая предложила ввести в систему обязательного медицинского страхования программу восстановления после родов. Об этом парламентарий написала в своем Telegram-канале.
По мнению депутата, система послеродовой поддержки молодых мам необходима. Буцкая указала, что в школах подготовки к родам никто не готовит женщин к послеродовому периоду.
«Там же не только забота о ребенке и работа над грудным вскармливанием, но и бессонные ночи, перестройка гормонального фона, послеродовая депрессия», — написала депутат.
Ранее Татьяна Буцкая сообщала, что в Госдуме обсудят разработку программы поддержки грудного вскармливания, в частности, в России могут ввести штрафы для организаций, которые выгоняют кормящих мам, пишут Известия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru