Депутат Лантратова предложила включить послеродовую реабилитацию женщин в ОМС

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила включить в систему услуг, предоставляемых в рамках обязательного медицинского страхования, программу по послеродовой реабилитации женщин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение парламентария к министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

Как отметила Лантратова, сославшись на данные Росстата, в 2022 году число россиянок, желающих иметь только одного либо двух детей, выросло до 71,6% (вместо 65,3% в 2017-м). Доля желающих иметь одного ребенка увеличилась с 17 до 23%, а число женщин, которые хотели бы быть многодетными матерями, снизилось почти на 3%.

«Приоритетной государственной задачей продолжает являться создание условий для комфортного и безопасного протекания беременности и материнства ... В частности, одним из факторов, влияющих на решение женщины о рождении ребенка, является доступность программ восстановления после родов», — указал депутат.

По словам Лантратовой, частные клиники страны предоставляют широкий перечень программ восстановления для родивших женщин с индивидуальными консультациями специалистов, занятиями лечебной гимнастикой, гидрокинезотерапией, массажем, эстетическими процедурами. Однако их стоимость может достигать 150 тысяч рублей, не каждая семья может себе это позволить, при этом негативный опыт протекания послеродового периода может повлиять на нежелание женщины вновь сталкиваться с беременностью. Для решения проблемы депутат предлагает разработать комплексную программу послеродовой реабилитации в рамках ОМС.

«В предложенную программу ... могут быть включены консультации профильных медицинских специалистов, курсы лечебной гимнастики и лечебного массажа, психологическая поддержка», — подчеркнула Лантратова.

Ранее парламентарий предложила создать программу «Семейный дом», предполагающую строительство домов, передаваемых многодетным в пожизненное безвозмездное пользование, пишет RT.

