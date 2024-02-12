Депутат Бурматов: Запрет на кормление бездомных животных противоречит закону
Владимир Бурматов заявил НСН, что регионы не могут вводить запреты на кормление бездомных животных, так как это противоречит федеральному законодательству.
Регионы не могут вводить запреты на кормление бездомных животных, прокуратура признает подобные инициативы незаконными, заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с НСН.
Астраханская область ранее решила наказывать тех, кто кормит бездомных животных. Сейчас детали административного наказания прорабатываются, сообщили власти. На отлов животных в этом году областные власти выделили рекордную сумму - 224 млн рублей. В апреле в регионе планируют создавать пункты временного содержания бездомных животных, куда отправят даже тех, кого ранее отловили и стерилизовали. Там их будут держать 15 дней. Если за ними не придет хозяин, их усыпят.
«Астраханская область не первой пытается ввести такие запреты. Челябинская область, например, еще в прошлом году попыталась принять аналогичное решение о запрете подкармливать животных. Я сразу же получил большое количество жалоб и обращений, мы направили запрос в прокуратуру. Прокуратура признала это решение незаконным, так как оно противоречит федеральному законодательству. Аналогичные запреты пытались устанавливать в Ивановской области, прокуратура тоже вмешалась и вынесла протест. Решение Астраханской области также будет оспорено прокуратурой, в этом нет сомнений», - отметил он.
Также депутат рассказал, как обстоят дела с проверками регионов, которые хотят разрешить умерщвление бездомных животных. По его словам, дело уже дошло до Верховного суда.
«Что касается умерщвления, сейчас идут судебные разбирательства по этому поводу. Дело уже дошло до Верховного суда, поэтому мы пока эту часть комментировать не будем. Я судебные мероприятия не могу комментировать по статусу депутата», - заключил собеседник НСН.
Ранее народный хурал (законодательное собрание) Бурятии принял закон, разрешающий эвтаназию бездомных животных. Для этого нечипированную собаку или кошку должны признать «невостребованным» (если их не забирают из пункта временного содержания в течение 30 дней). В связи с этим Бурматов говорил «Радиоточке НСН», что последуют проверки.
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