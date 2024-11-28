Депутат Бурматов предложил проверить лицензию у антикафе с минипигами в Москве
Необходимо проверить антикафе с минипигами в Москве на наличие лицензии, заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Ранее в столице открылось заведение, которое также представлено и в Санкт-Петербурге. При этом сеть антикафе уже попадала в скандал, когда животное одного из заведений в Санкт-Петербурге укусило четырехлетнего мальчика за палец. Его мать выяснила, что минипиги не были привиты от бешенства.
По словам депутата, таким животным необходимы определенные условия содержания.
«Должно быть подразделение большого зоопарка, специальное укрытие, куда животные могут уйти и избежать этого контакта, если он для них нежелателен. То есть там целый ряд условий выдвигается. И, как я понимаю, это кафе никак не попадает под перечисленные мною условия», — сказал Бурматов в беседе с «Газетой.Ru».
Как добавил депутат, в случае жалоб в подобные заведения должны приходить с проверкой Россельхознадзор, Роспотребнадзор и прокуратура.
Ранее вице-президент общественного объединения «Московское общество защиты животных», зоозащитник Кирилл Горячев сообщил «Радиоточке НСН», что в случае с антикафе важно особенно внимательно наблюдать за условиями содержания экзотических животных.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru