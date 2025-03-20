Депутат Бурматов назвал собачьи мыловарни сказкой для пионеров
Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что истории про мыловарни для собак – байки для пионеров, и в реальности такого не существовало. Его слова приводит «Газета.Ru».
Так Бурматов ответил депутату Николаю Цеду, который ранее на своей странице ВКонтакте назвал собак «зубастым оружием» и заявил, что в СССР из них варили мыло и таким образом решали проблему бездомных животных.
Бурматов подчеркнул, что это одна «из детских городских легенд», которые существовали в советское время. Он отметил, что это практически невозможно сделать, а в мыловаренной советской промышленности использовались совсем другие методы.
Ранее бездомная собака напала на восьмилетнего мальчика в городе Яранске Кировской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Бурматов назвал собачьи мыловарни сказкой для пионеров
- «Чуть-чуть сказки»: Познер объяснил любовь россиянок к турецким сериалам
- Госдума отклонила законопроект о депремировании работников
- Умер поэт Вадим Жук
- Путин подписал указ о поддержке семей пропавших без вести участников СВО
- Лидер «Руки вверх!» Сергей Жуков намерен заняться мясопереработкой
- В Курске прошёл третий урок Открытого Русского космоса
- Зеленский: Встреча делегаций РФ и Украины не будет большой проблемой
- Посол КНР в РФ: От «тарифной войны» США пострадают сами американцы
- Финансовый аналитик рассказал, когда ЦБ начнет снижать ключевую ставку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru