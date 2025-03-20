Депутат Бурматов назвал собачьи мыловарни сказкой для пионеров

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что истории про мыловарни для собак – байки для пионеров, и в реальности такого не существовало. Его слова приводит «Газета.Ru».

Так Бурматов ответил депутату Николаю Цеду, который ранее на своей странице ВКонтакте назвал собак «зубастым оружием» и заявил, что в СССР из них варили мыло и таким образом решали проблему бездомных животных.