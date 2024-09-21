Депутат Бессараб: В России с 1 октября проиндексируют пенсии военнослужащим
21 сентября 202409:24
Пенсии военнослужащих проиндексируют в России в октябре. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, пишет «Лента.ру».
«Ближайшая индексация — это индексация пенсий военнослужащим, пенсионерам так называемых силовых структур. Она произойдет 1 октября текущего года, и пенсии увеличатся на 5,1 процента», — отметила парламентарий.
Бессараб указала, что средняя пенсия военнослужащих после индексации составит около 42 тысяч рублей, выплаты увеличатся на 600-650 рублей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru