Депутат Бессараб: В России с 1 октября проиндексируют пенсии военнослужащим

«Ближайшая индексация — это индексация пенсий военнослужащим, пенсионерам так называемых силовых структур. Она произойдет 1 октября текущего года, и пенсии увеличатся на 5,1 процента», — отметила парламентарий.

Бессараб указала, что средняя пенсия военнослужащих после индексации составит около 42 тысяч рублей, выплаты увеличатся на 600-650 рублей.

