Депутат Бессараб: В России с 1 октября проиндексируют пенсии военнослужащим

Пенсии военнослужащих проиндексируют в России в октябре. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, пишет «Лента.ру».

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«Ближайшая индексация — это индексация пенсий военнослужащим, пенсионерам так называемых силовых структур. Она произойдет 1 октября текущего года, и пенсии увеличатся на 5,1 процента», — отметила парламентарий.

Бессараб указала, что средняя пенсия военнослужащих после индексации составит около 42 тысяч рублей, выплаты увеличатся на 600-650 рублей.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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