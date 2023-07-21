Депутат Бессараб сообщила об индексации выплат для работающих пенсионеров в августе

«Это не значит, что на три балла все. Кто-то заработал один балл, кто-то два, но больше трех, к сожалению, не получается. Но в общей сложности у нас 123 рубля 77 копеек стоит пенсионный коэффициент», — пояснила парламентарий.

Как отметила Бессараб, пенсионер не может заработать больше трех пенсионных баллов за год работы. При этом парламентарий считает, что следует разрешить зарабатывать россиянам пять баллов: по словам Бессараб, это «не такая большая сумма», которая вряд ли навредит бюджету.

«Индексация пенсии проходит для работающих пенсионеров в документарном виде ежегодно. Эти цифры записываются, но деньги в части повышенной выплаты не выплачиваются. Начинают выплачиваться, когда пенсионер прекращает трудовые отношения», — добавила депутат.

Ранее ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская сообщила, что с 1 августа перерасчитают доплаты к пенсиям членам летных экипажей гражданской авиации и отдельным категориям работников организаций угольной промышленности, пишет RT.

