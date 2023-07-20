Экономист напомнила о пересчете пенсий работающим пенсионерам 1 августа

Пенсии работающим российским пенсионерам пересчитают с 1 августа. Об этом рассказала экономист Людмила Иванова-Швец в беседе с агентством «Прайм».

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Эксперт напомнила, что перерасчет происходит ежегодно, выплата может вырасти на стоимость до трех пенсионных баллов. Число баллов зависит от суммы отчислений в Социальный фонд. При этом стоимость балла зависит от года оформления пенсии, пишет RT.

Иванова-Швец указала, что прибавка для работающих пенсионеров составит около 370 рублей в месяц. Перерасчет произведут автоматически, писать каких-либо дополнительных заявлений не нужно, отмечает телеканал «360».

Кроме того, в следующем месяце будут проиндексированы выплаты для пенсионеров, которые уволились и стали неработающими, а также для достигших 80-летнего возраста: эта категория граждан получит удвоенную фиксированную часть пенсии.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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