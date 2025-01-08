В Госдуме заявили, что планируется четыре индексации пенсий в 2026-2027 годах

В России в 2026 году планируется две индексации пенсий, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Никиту Чаплина.

СМИ: В 2025 году работающим пенсионерам проиндексируют пенсию

По его словам, с 1 февраля и с 1 апреля 2026 года повышение составит 4,5% и 5,5% соответственно, а в 2027 году — на 4% с 1 февраля и 4,1% с 1 апреля.

Ранее в Госдуме заявили о невозможности снижения пенсионного возраста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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