В Госдуме заявили, что планируется четыре индексации пенсий в 2026-2027 годах
8 января 202504:01
В России в 2026 году планируется две индексации пенсий, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Никиту Чаплина.
По его словам, с 1 февраля и с 1 апреля 2026 года повышение составит 4,5% и 5,5% соответственно, а в 2027 году — на 4% с 1 февраля и 4,1% с 1 апреля.
Ранее в Госдуме заявили о невозможности снижения пенсионного возраста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru