Депутат Бессараб: Профсоюзы вносят свой вклад в помощь фронту

Профсоюзы вносят свой вклад в помощь фронту. Об этом в беседе с «ФедералПресс» заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

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По её словам, с начала спецоперации на Украине профсоюзные организации Краснодарского края собрали более 90 млн рублей для оказания гуманитарной помощи её участникам.

Она отметила, что 500 переселенцев из зоны спецоперации прошли оздоровление Ейске.

«Сегодня в санаториях края на бесплатной основе круглогодично поправляют своё здоровье участники СВО и члены их семей», - сказала парламентарий.

Ранее Бессараб заявила, что с 1 октября 2024 года в России пройдёт увеличение военных пенсий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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