Путин заявил о необходимости своевременно индексировать зарплаты бюджетников
Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо своевременно индексировать зарплаты бюджетников, сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе совещания по экономическим вопросам он отметил, что следует строго выдерживать установленные цели по зарплатам специалистов, работающих в бюджетной сфере, в противном случае «будет перетекание».
«Мы понимаем, из бюджетной сферы люди будут уходить. Нужно своевременно их индексировать, эти заработные платы», - заключил глава государства.
Ранее Министерство труда и соцзащиты РФ представило на общественное обсуждение законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru