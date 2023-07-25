Путин заявил о необходимости своевременно индексировать зарплаты бюджетников

В ходе совещания по экономическим вопросам он отметил, что следует строго выдерживать установленные цели по зарплатам специалистов, работающих в бюджетной сфере, в противном случае «будет перетекание».

«Мы понимаем, из бюджетной сферы люди будут уходить. Нужно своевременно их индексировать, эти заработные платы», - заключил глава государства.

Ранее Министерство труда и соцзащиты РФ представило на общественное обсуждение законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

